Борис Игнатьев: "В России есть достаточное количество команд, способных достойно играть в Лиге чемпионов"

Заслуженный тренер Борис Игнатьев доволен тем, что Россия сможет делегировать в Лигу чемпионов три клуба. Он отметил, что в стране есть достаточное количество команд для турнира.

– Рад, что Россия сможет делегировать в Лигу чемпионов три клуба, это отличное достижение, – сказал Игнатьев. – С точки зрения результата динамика отличная, остается подправить качество игры. Теперь у команд появилась отличная мотивация бороться за третье место – это престиж, возможность заработать дополнительные деньги в Европе.

– У нас есть столько команд, которые будут соответствовать качеству игры в Лиге чемпионов?

– На заре распада СССР, когда остались без украинских, белорусских и грузинских клубов, мы остались без должного количества сильных клубов. Но прошло время, и теперь в России есть достаточное количество команд, которые способны достойно играть на высоком уровне.

Кто недавно мог представить, что "Ростов" выступит так здорово? Отличное выступление в Лиге чемпионов, игра с "Манчестер Юнайтед" в плей-офф Лиги Европы. Почему завтра кто-то другой не сможет повторить путь дончан. Это маячок для тех, кто только стремится в еврокубки. А ведь есть еще "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Краснодар". (Сергей АСТАХОВ)