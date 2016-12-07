Борис Игнатьев: "Ростову" можно поаплодировать!"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что выступление "Ростова" в Лиге чемпионов показало "четко выстроенную систему" внутри клуба. Вчера команда Ивана Данильянца гарантировала себе участие в плей-офф Лиги Европы.

– Участие в Лиге Европы имеет огромную значимость для "Ростова", – сказал Игнатьев. – Изначально немногие верили в то, что у россиян получится выйти в плей-офф. Уж слишком много было проблем: и кадровые, и финансовые. Долгое время было непонятно, кто же все-таки является главным тренером и кто руководит клубом. Со стороны казалось, что творится кавардак. Но на самом деле оказалось, что есть четко выстроенная система, и ничья с ПСВ – хорошее тому подтверждение!

"Ростову" можно поаплодировать! Теперь нужно постараться и сделать все возможное, чтобы команда не ощущала себя "пасынком", которому деньги выдаются только по праздникам. (Любовь КОНЯЕВА)