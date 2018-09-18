07:13 | Футбол — Лига чемпионов

Борис Игнатьев: "Будет интересно посмотреть за битвой Семин - Терим"

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Спортивный директор "Локомотива" Борис Игнатьев перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Галатасарая"​ отметил, что будет интересно посмотреть на противостояние наставников команд.

– Семин – один из самых опытных тренеров нашей страны, который прекрасно знает своё дело, – цитируют "Известия" Игнатьева. – Большинство успехов Юрия Палыча связаны именно с "железнодорожниками", хотя он неплохо проявил себя и в киевском "Динамо". В "Галатасарае" также работает очень опытный специалист. В Турции верят в него, а он дает результат. Будет интересно посмотреть за битвой двух таких мастеровитых наставников.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)

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Как закончится матч Лиги чемпионов "Галатасарай" - "Локомотив"?
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Дополнительная информация

https://iz.ru/789956/sevastian-terletckii/lokomotiv-doekhal-do-evropy

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
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