Борис Игнатьев: "Будет интересно посмотреть за битвой Семин - Терим"

Спортивный директор "Локомотива" Борис Игнатьев перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Галатасарая"​ отметил, что будет интересно посмотреть на противостояние наставников команд.

– Семин – один из самых опытных тренеров нашей страны, который прекрасно знает своё дело, – цитируют "Известия" Игнатьева. – Большинство успехов Юрия Палыча связаны именно с "железнодорожниками", хотя он неплохо проявил себя и в киевском "Динамо". В "Галатасарае" также работает очень опытный специалист. В Турции верят в него, а он дает результат. Будет интересно посмотреть за битвой двух таких мастеровитых наставников.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов по футболу, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)