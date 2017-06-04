"Бордо" поздравил Зидана с победой в Лиге чемпионов

Бывший клуб Зинедина Зидана – "Бордо" поздравил наставника "Реала" с победой в финале Лиги чемпионов над "Ювентусом" (4:1). Мадридцы стали первой командой, которая выиграла Лигу чемпионов два сезона подряд.

Таким образом, Зидан стал первым тренером, дважды подряд выигрывавшим этот трофей. Для "Реала" это 12-я победа в главном еврокубковом турнире (6 - в Кубке чемпионов, 6 - в Лиге чемпионов).

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"