01:15 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Бордо" поздравил Зидана с победой в Лиге чемпионов

Бывший клуб Зинедина Зидана"Бордо" поздравил наставника "Реала" с победой в финале Лиги чемпионов над "Ювентусом" (4:1). Мадридцы стали первой командой, которая выиграла Лигу чемпионов два сезона подряд.

Таким образом, Зидан стал первым тренером, дважды подряд выигрывавшим этот трофей. Для "Реала" это 12-я победа в главном еврокубковом турнире (6 - в Кубке чемпионов, 6 - в Лиге чемпионов).

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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