Болельщики "Спортинга" посвятили баннер Криштиану Роналду перед игрой с "Реалом"

Перед игрой группового турнира Лиги чемпионов между лиссабонским "Спортингом" и "Реалом" болельщики хозяев поля вывесили баннер, посвященный нападающему мадридцев Криштиану Роналду. 31-летний форвард является воспитанником лиссабонского клуба. В академии этой команды футболист выступал с 1997 года, а в 2002-м дебютировал в первой команде. Отыграв за основной "Спортинг" 25 матчей (и забив в них три гола), Криштиану Роналду в 2003 году был продан в "Манчестер Юнайтед" за 12 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, на баннере лиссабонцев оказался и нападающий "Валенсии" Нани, который вместе с Криштиану Роналду летом выиграл в составе сборной Португалии Euro-2016.

Трансляция матча "Спортинг" - "Реал"