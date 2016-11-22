Болельщики "Спортинга" посвятили баннер Криштиану Роналду перед игрой с "Реалом"

Перед игрой группового турнира Лиги чемпионов между лиссабонским "Спортингом" и "Реалом" болельщики хозяев поля вывесили баннер, посвященный нападающему мадридцев Криштиану Роналду. 31-летний форвард является воспитанником лиссабонского клуба. В академии этой команды футболист выступал с 1997 года, а в 2002-м дебютировал в первой команде. Отыграв за основной "Спортинг" 25 матчей (и забив в них три гола), Криштиану Роналду в 2003 году был продан в "Манчестер Юнайтед" за 12 миллионов фунтов стерлингов.
Кроме того, на баннере лиссабонцев оказался и нападающий "Валенсии" Нани, который вместе с Криштиану Роналду летом выиграл в составе сборной Португалии Euro-2016.
Трансляция матча "Спортинг" - "Реал"
Cristiano Ronaldo banner in Sporting Lisbon's stadium. Kickoff immense. pic.twitter.com/AT5deq5ElP– SB (@Realmadridplace) 22 ноября 2016 г.