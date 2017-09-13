Болельщики "Спартака" бросили файер на поле. Матч против "Марибора" был прерван

Матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Марибор" - "Спартак" был прерван на несколько минут в начале первого тайма. Болельщики красно-белых использовали пиротехнику, один файер был брошен на поле, причем он приземлился в центральном круге.

Диктор на стадионе на словенском и русском языках напомнил, что в случае повторного инцидента матч может быть остановлен, судья уведет команды с поля, а клубу, болельщики которого провинились, может быть засчитано поражение.

Трансляция матча "Марибор" - "Спартак"