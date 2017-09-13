Болельщики "Спартака" бросили файер на поле. Матч против "Марибора" был прерван

Матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Марибор" - "Спартак" был прерван на несколько минут в начале первого тайма. Болельщики красно-белых использовали пиротехнику, один файер был брошен на поле, причем он приземлился в центральном круге.
Диктор на стадионе на словенском и русском языках напомнил, что в случае повторного инцидента матч может быть остановлен, судья уведет команды с поля, а клубу, болельщики которого провинились, может быть засчитано поражение.
Трансляция матча "Марибор" - "Спартак"
Игра остановлена pic.twitter.com/mVruGpgm24– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 13 сентября 2017 г.
Конь болотный
Свиньи как всегда,встречал в Питере в аеропорту(в такси работаю) обосрали всё заднее сидение фисташками,ну поросята чё с них взять.
22:18