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22:03 | Футбол — Лига чемпионов

Болельщики "Спартака" бросили файер на поле. Матч против "Марибора" был прерван

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Матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Марибор" - "Спартак" был прерван на несколько минут в начале первого тайма. Болельщики красно-белых использовали пиротехнику, один файер был брошен на поле, причем он приземлился в центральном круге.

Диктор на стадионе на словенском и русском языках напомнил, что в случае повторного инцидента матч может быть остановлен, судья уведет команды с поля, а клубу, болельщики которого провинились, может быть засчитано поражение.

Трансляция матча "Марибор" - "Спартак"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Конь болотный

Свиньи как всегда,встречал в Питере в аеропорту(в такси работаю) обосрали всё заднее сидение фисташками,ну поросята чё с них взять.

22:18