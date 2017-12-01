Болельщики "Шахтера" наденут 10 тысяч масок Зорро перед матчем с "Манчестер Сити"

Перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Шахтер" - "Манчестер Сити" на сиденьях стадиона "Металлист" в Харькове будут разложены 10 тысяч масок Зорро. Акция украинского клуба связана с обещанием главного тренера Паулу Фонсеки прийти на пресс-конференцию после этой игры в образе Зорро, если команда пройдет в плей-офф ЛЧ по итогам встречи.

- Этой акцией они поддержат команду и главного тренера Паулу Фонсеку в стремлении выйти в плей-офф Лиги чемпионов, - говорится в сообщении клубной пресс-службы.