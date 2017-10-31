16:55 | Футбол — Лига чемпионов

Болельщики "Севильи" пытались перепродать абонементы фанатам "Спартака"


"Севилья" открыла дело против пяти владельцев абонементов, которые пытались перепродать билеты на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака", информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что правонарушителей могут лишить абонементов.

Напомним, что УЕФА наказал "Спартак" по итогам матча 1-го тура Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1). В Словении фанаты красно-белых сжигали и бросали пиротехнику на поле (пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина). Российский клуб был оштрафован на 60 тысяч евро и получил запрет на продажу билетов на следующую выездную встречу в еврокубках.

Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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