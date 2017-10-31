Болельщики "Севильи" пытались перепродать абонементы фанатам "Спартака"

"Севилья" открыла дело против пяти владельцев абонементов, которые пытались перепродать билеты на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака", информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что правонарушителей могут лишить абонементов.

Напомним, что УЕФА наказал "Спартак" по итогам матча 1-го тура Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1). В Словении фанаты красно-белых сжигали и бросали пиротехнику на поле (пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина). Российский клуб был оштрафован на 60 тысяч евро и получил запрет на продажу билетов на следующую выездную встречу в еврокубках.

Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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