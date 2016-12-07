Болельщики "Ростова" встретили команду после возвращения из Эйндховена

Поклонники "Ростова" встретили свою команду после ее возвращения из Эйндховена, где вчера прошел матч группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (0:0). Благодаря добытому результату команда Ивана Данильянца сумела пробиться в плей-офф Лиги Европы.
Болельщики поблагодарили футболистов команды, а также скандировали имя вице-президента - тренера Курбана Бердыева.
"Ростову" – трехкратное "мужики!"
Спасибо за тёплый приём! Ребята играют для вас! pic.twitter.com/zsxWvox1sy– Football Club Rostov (@rostovfc) 7 декабря 2016 г.