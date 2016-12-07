17:34 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Болельщики "Ростова" встретили команду после возвращения из Эйндховена

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Поклонники "Ростова" встретили свою команду после ее возвращения из Эйндховена, где вчера прошел матч группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (0:0). Благодаря добытому результату команда Ивана Данильянца сумела пробиться в плей-офф Лиги Европы.

Болельщики поблагодарили футболистов команды, а также скандировали имя вице-президента - тренера Курбана Бердыева.

"Ростову" – трехкратное "мужики!"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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