Болельщики "Ростова" встретили команду после возвращения из Эйндховена

Поклонники "Ростова" встретили свою команду после ее возвращения из Эйндховена, где вчера прошел матч группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (0:0). Благодаря добытому результату команда Ивана Данильянца сумела пробиться в плей-офф Лиги Европы.

Болельщики поблагодарили футболистов команды, а также скандировали имя вице-президента - тренера Курбана Бердыева.

"Ростову" – трехкратное "мужики!"