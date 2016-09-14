Болельщики "Ростова" встретили футболистов аплодисментами после поражения в Лиге чемпионов

Болельщики "Ростова" встретили команду аплодисментами в аэропорту города после поражения от "Баварии" (0:5) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Спасибо, что вы с нами даже в моменты поражений! Для футболистов такие встречи очень многое значат! Еще раз спасибо!", – сообщает официальный твиттер "Ростова".

Для футболистов такие встречи очень многое значат! Ещё раз спасибо! #МыРостов pic.twitter.com/pBVA9nFDpq – Football Club Rostov (@rostovfc) 14 сентября 2016 г.