Болельщики "Ростова" встретили футболистов аплодисментами после поражения в Лиге чемпионов

Болельщики "Ростова" встретили команду аплодисментами в аэропорту города после поражения от "Баварии" (0:5) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
"Спасибо, что вы с нами даже в моменты поражений! Для футболистов такие встречи очень многое значат! Еще раз спасибо!", – сообщает официальный твиттер "Ростова".
Для футболистов такие встречи очень многое значат! Ещё раз спасибо! #МыРостов pic.twitter.com/pBVA9nFDpq– Football Club Rostov (@rostovfc) 14 сентября 2016 г.
Спасибо, что вы с нами даже в моменты поражений! pic.twitter.com/HwRisg9vDT– Football Club Rostov (@rostovfc) 14 сентября 2016 г.
ATA
Молодцы болельщики Ростова поддержали команду и КББ
19:25
Platinum1991
А что им ещё ОСТАЁТСЯ делать в такой СИТУАЦИИ??? Да проиграли, но впереди новые игры и их надо УСПЕШНО провести, а по итогам этой игры провести РАЗБОР ПОЛЁТОВ и устранить выявленные массовые ОШИБКИ!!! ПЕРЕДРЯГИ в Ростове сказались на игроках и выбили их из игрового ритма! Тренеру было сложно, в таких НЕВЫНОСИМЫХ условиях, подготовить команду к игре! Бавария сыграла на уровне, а вот Ростов сыграл ниже своих возможностей, что и сказалось на результате! В любом случае, Ростову не надо впадать в крайность, а спокойно выстраивать командную игру и игру в пас! Совсем игра в пас у игроков Ростова НЕ ПОЛУЧИЛАСЬ! Почему??? Ведь это основа игры и успеха, а Ростов провалился и не показал игры! Вот вам и результат! ДЕТСКИЕ ошибки Ростова привели к голам! ДЕТСКИЕ! Потеря концентрации и внимания и ВЫНИМАЙ! Желаем Ростову дальнейшего успешного выступления и провести СЕРЬЁЗНУЮ работу над ошибками! Надо работу такую провести и втолковать игрокам, чтобы больше так ОТВРАТИТЕЛЬНО не играли!!!
18:29
lokofanat
На лицах футболистов прямо видно, как важна для них подобная встреча. Как всегда прошуршали мимо болельщиков в автобус с каменными лицами. А вы продолжайте ездить в аэропорты, тратить своё время и часами стоять у входа. Если перестанете- скажем всем, что просто страна нефутбольная.
18:23
самарец
Гацкану дайте пендаля хорошего Команду с Зенитом подставил вчера заработал пенальти с Баварией Вот скажите Ростов? зачем вам такой подставщик???
18:21
баламошка
Если спорт в России так и дальше продолжит развиваться при всяких мутко, не удивлюсь, если российским клубам лет через 10 будут устраивать овации после ещё более крупных разгромов от всяких лудогорцев.
18:13