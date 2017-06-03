Болельщики "Реала" смотрят финал Лиги чемпионов на "Сантьяго Бернабеу"

Болельщики "Реала" заполнили трибуны на домашнем стадионе клуба "Сантьяго Бернабеу", где смотрят финальный матч Лиги чемпионов с "Ювентусом". В центре поля установлены огромные экраны, на которых транслируется игра.
Unbelievable set up at the Santiago Bernabeu! pic.twitter.com/TzT2RHi7T7– BigSport (@BigSportGB) 3 июня 2017 г.
vonuhap
Модрич лучший!
23:10
Millwall82
И у нас бы смотрели вообще любой стадион если бы хоть один наш клуб вышел в ЛЧ....Чему удивляться то? Да и не болельщики это, а глоры со всех стран и континентов.
23:09