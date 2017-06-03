23:01 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Болельщики "Реала" смотрят финал Лиги чемпионов на "Сантьяго Бернабеу"

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Болельщики "Реала" заполнили трибуны на домашнем стадионе клуба "Сантьяго Бернабеу", где смотрят финальный матч Лиги чемпионов с "Ювентусом". В центре поля установлены огромные экраны, на которых транслируется игра.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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КОММЕНТАРИИ (2)
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vonuhap

Модрич лучший!

23:10

Millwall82

И у нас бы смотрели вообще любой стадион если бы хоть один наш клуб вышел в ЛЧ....Чему удивляться то? Да и не болельщики это, а глоры со всех стран и континентов.

23:09