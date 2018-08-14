Болельщики ПАОК спокойно прошли на гостевой сектор

Около 60 болельщиков ПАОК прибыли на "Открытие Арену", где греческий клуб проведет ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака". Поклонники команды из Салоник прошли на гостевой сектор без инцидентов в атрибутике греческого клуба. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Ярослав СУСОВ)

Напомним, первый матч между российским и греческим клубами, состоявшийся на прошлой неделе, завершился победой ПАОК со счетом 3:2.

Болельщиков ПАОК везут одним автобусом. Всего 57 человек. Очень боятся за их безопасность, поэтому журналистов просят не провоцировать греков #СпартакПАОК – Yaro Susov (@yarosuso) 14 августа 2018 г.

Приезжают и с детьми. Русских не боятся. Даже флаги разворачивают #СпартакПАОК pic.twitter.com/MMMQfmbQZM – Yaro Susov (@yarosuso) 14 августа 2018 г.

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)