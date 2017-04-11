21:29 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Болельщики "Монако" поддержали "Боруссию" "Марсельезой"

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Болельщики "Монако" поддержали дортмундскую "Боруссию" аплодисментами и исполнением "Марсельезы". За час до встречи рядом с автобусом дортмундцев произошел взрыв. По последним данным, пострадал полузащитник немецкого клуба Марк Бартра.

Автобус "Боруссии" взорван. Подробности

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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dijabolo

Радуйся что матч Боруссия Дортмунд – Монако перенесен, так бы ты опять слил бездумно свои деньги в БК. Посмотри что думают спецы об этом матче на ball-king.ru

21:51

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