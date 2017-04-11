Болельщики "Монако" поддержали "Боруссию" "Марсельезой"

Болельщики "Монако" поддержали дортмундскую "Боруссию" аплодисментами и исполнением "Марсельезы". За час до встречи рядом с автобусом дортмундцев произошел взрыв. По последним данным, пострадал полузащитник немецкого клуба Марк Бартра.
Болельщики "Монако" поддержали дортмундскую "Боруссию" аплодисментами и исполнением "Марсельезы". За час до встречи рядом с автобусом дортмундцев произошел взрыв. По последним данным, пострадал полузащитник немецкого клуба Марк Бартра.
dijabolo
Радуйся что матч Боруссия Дортмунд – Монако перенесен, так бы ты опять слил бездумно свои деньги в БК. Посмотри что думают спецы об этом матче на ball-king.ru
21:51