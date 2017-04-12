Болельщики "Монако" поддержали Бартру

Болельщики "Монако" поддержали полузащитника дортмундской "Боруссии" Марка Бартру. Поклонники французского клуба надели футболки с фамилией испанца.
Напомним, что футболист получил травму в результате взрывов около клубного автобуса в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако". Бартра получил перелом лучевой кости, также в руке обнаружилось инородное тело.
¡Cómo nos gusta esta imagen! El nombre y el número de @MarcBartra en una camiseta del @AS_Monaco https://t.co/fWzJqQzkmE #UCL pic.twitter.com/ZsCJaos6hT– MARCA (@marca) 12 April 2017