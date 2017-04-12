19:39 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Болельщики "Монако" поддержали Бартру

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Болельщики "Монако" поддержали полузащитника дортмундской "Боруссии" Марка Бартру. Поклонники французского клуба надели футболки с фамилией испанца.

Напомним, что футболист получил травму в результате взрывов около клубного автобуса в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако". Бартра получил перелом лучевой кости, также в руке обнаружилось инородное тело.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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