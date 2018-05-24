Болельщики "Ливерпуля" не могут вылететь в Киев и рискуют пропустить финал Лиги чемпионов

Примерно 1000 фанатов "Ливерпуля" не могут вылететь на финал Лиги чемпионов из-за спора между авиационными властями Украины и британской туристической фирмой, сообщается на официальном сайте клуба.

Проблема возникла из-за того, что заказанные для фанатов самолеты оказались не того размера. Рейсы были отменены.

- Вместе с официальными лицами ливерпульского аэропорта имени Джона Леннона, городского совета, УЕФА и властями Киева, "Ливерпуль" работает над разрешением проблемы с момента ее появление и продолжит до тех пор, пока не будут исчерпаны все варианты.

Напомним, финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" пройдет 26 мая и начнется в 21.45 по московскому времени.