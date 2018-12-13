Болельщики "Ливерпуля" избили фаната "Наполи"

Семеро болельщиков "Ливерпуля" избили 24-летнего фаната "Наполи", который приехал в Англию посетить матч между командами в Лиге чемпионов. Как сообщает Corriere del Mezzogiorno, мужчина по имени Маттиа был задержан группой фанатов "красных", которые начали его избивать у дороги. На крики о помощи никто не откликался, пока не подоспел его друг. Вместе они поймали машину и поехали в больницу. У Маттиа диагностировали перелом скулы и повреждение глазницы, которое может потребовать хирургического вмешательства.

Напомним, матч на "Энфилде" завершился победой "Ливерпуля" со счетом 1:0, и "Наполи" попал только в плей-офф Лиги Европы.