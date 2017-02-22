20:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Болельщики "Лестера" станцевали со старушкой в Севилье

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Болельщики "Лестера" весело проводят время в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи". В интернет попало видео, как фанаты англичан поют песню и танцуют в компании с некой пожилой женщиной. 

Поединок "Севилья" - "Лестер" состоится сегодня, начало - в 22.45 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

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"английские подонки заставляют испанскую бабушку танцевать,вот оно лицо гейропы", - Д. Киселев

21:58

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