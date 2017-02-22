Болельщики "Лестера" станцевали со старушкой в Севилье

Болельщики "Лестера" весело проводят время в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи". В интернет попало видео, как фанаты англичан поют песню и танцуют в компании с некой пожилой женщиной.

Поединок "Севилья" - "Лестер" состоится сегодня, начало - в 22.45 по московскому времени.