Болельщики киевского "Динамо" получили ножевые ранения в стычке с фанатами "Наполи"

Два болельщика киевского "Динамо" пострадали в стычках с фанатами "Наполи", которые произошли сегодня в Неаполе, сообщает Gazzetta dello Sport. На одного из поклонников украинской команды напали у центрального отделения полиции. Его окружили итальянские фанаты и нанесли два удара ножом. Мужчина был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Чуть позже в похожей стычке пострадал еще один украинец. Его также ударили ножом. Полиция занимается расследованием этих эпизодов.

Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между командами начнется сегодня в 22.45. Возле стадиона будут усилены меры безопасности.