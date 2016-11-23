17:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Болельщики киевского "Динамо" получили ножевые ранения в стычке с фанатами "Наполи"

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Два болельщика киевского "Динамо" пострадали в стычках с фанатами "Наполи", которые произошли сегодня в Неаполе, сообщает Gazzetta dello Sport. На одного из поклонников украинской команды напали у центрального отделения полиции. Его окружили итальянские фанаты и нанесли два удара ножом. Мужчина был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Чуть позже в похожей стычке пострадал еще один украинец. Его также ударили ножом. Полиция занимается расследованием этих эпизодов.

Матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между командами начнется сегодня в 22.45. Возле стадиона будут усилены меры безопасности. 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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