Болельщики ЦСКА выкупили все билеты на гостевой сектор на матч с "Базелем"

Болельщики ЦСКА выкупили все билеты на гостевой сектор на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля", сообщает пресс-служба армейцев. Поклонникам красно-синих выделили квоту в 1700 билетов при вместимости стадиона в 38 512 зрителей.

Матч состоится 31 октября на стадионе "Санкт-Якоб парк". Начало - в 22.45 по московскому времени. ЦСКА занимает третью строчку в группе, в активе команды 3 очка. "Базель" занимает второе место с шестью очками. Первая встреча завершилась победой швейцарцев со счетом 2:0.