Болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе в Риме

Российские болельщики не прыгали на ступенях эскалатора на станции римского метро "Репубблика", где пострадали около 20 граждан России, информирует Corriere della Sera. Это стало ясно после изучения записей с камер наблюдения. Таким образом, болельщики ЦСКА не спровоцировали это чрезвычайное происшествие.

"Часы видеозаписей позволяют прийти к первому выводу: во вторник вечером фанаты ЦСКА не прыгали на ступеньках последней части эскалатора на станции метро "Репубблика", – отмечается в сообщении. – Таким образом, они не спровоцировали поломку механизма. Это следует из анализа файлов видеонаблюдения, которые показывают момент непосредственно перед инцидентом, из-за которого пострадали 25 человек".

Напомним, во вторник перед матчем Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА (3:0) на станции "Репубблика" вышел из строя эскалатор. Механизм при спуске резко ускорил движение, что привело к давке, панике и серьезным ранениям.

В результате ЧП около 20 россиян получили травмы разной степени тяжести, 16 из них были госпитализированы, трое до сих пор находятся в больницах в тяжелом состоянии.