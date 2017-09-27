Болельщики ЦСКА к матчу с "Манчестер Юнайтед" подготовили перфоманс

Перед матчем второго тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Манчестер Юнайтед", который пройдет на арене армейцев в Москве, запланирован перфоманс с участием трибун A, C, S, информирует пресс-служба красно-синих.

- Перед началом игры запланирован перфоманс с участием трибун A, C, S. Его качество в буквальном смысле в ваших руках. Приходите пораньше, - говорится в сообщении.

Матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.