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17:12 | Футбол — Лига чемпионов

Болельщики ЦСКА к матчу с "Манчестер Юнайтед" подготовили перфоманс


Перед матчем второго тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Манчестер Юнайтед", который пройдет на арене армейцев в Москве, запланирован перфоманс с участием трибун A, C, S, информирует пресс-служба красно-синих.

- Перед началом игры запланирован перфоманс с участием трибун A, C, S. Его качество в буквальном смысле в ваших руках. Приходите пораньше, - говорится в сообщении.

Матч  ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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