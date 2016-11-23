Болельщики "Бешикташа" проведут акцию в поддержку слабослышащим на матче против "Бенфики"

Болельщики "Бешикташа" в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" проведут акцию в поддержку глухим и слабослышащим. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Также эта акция связана с борьбой против расизма.
В начале встречи болельщики хозяев на языке жестов изобразят фразу "Нет расизму", а после – "Черный орел", который является символом клуба.
Встреча состоится сегодня и начнется в 20.45 по московскому времени.
Dünyada bir ilki başaralım#SessizTezahürat#SilentCheer#Beşiktaş #EfendiBeşiktaş#UCL#respect#championsleague@VodafoneArena pic.twitter.com/Ao6gJrt5xY– Beşiktaş JK (@Besiktas) 22 ноября 2016 г.