Болельщики "Бешикташа" проведут акцию в поддержку слабослышащим на матче против "Бенфики"

Болельщики "Бешикташа" в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" проведут акцию в поддержку глухим и слабослышащим. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Также эта акция связана с борьбой против расизма.

В начале встречи болельщики хозяев на языке жестов изобразят фразу "Нет расизму", а после – "Черный орел", который является символом клуба.

Встреча состоится сегодня и начнется в 20.45 по московскому времени.