16:45 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Болельщики "Бешикташа" проведут акцию в поддержку слабослышащим на матче против "Бенфики"

0
0
0

Болельщики "Бешикташа" в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" проведут акцию в поддержку глухим и слабослышащим. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Также эта акция связана с борьбой против расизма.

В начале встречи болельщики хозяев на языке жестов изобразят фразу "Нет расизму", а после – "Черный орел", который является символом клуба.

Встреча состоится сегодня и начнется в 20.45 по московскому времени.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ