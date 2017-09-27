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14:19 | Футбол — Лига чемпионов

Болельщики "Баварии" пройдут маршем по Парижу

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Болельщики "Баварии" хотят пройти маршем по Парижу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ", информирует L'Equipe. Ожидается, что на игру приедут около 2 500 поклонников мюнхенского клуба.

Немцы запланировали сбор у Эйфелевой башни, чтобы оттуда пройти маршем по городу. Полиция приняла решение не запрещать подобную акцию.

Напомним, игра пройдет сегодня, 27 сентября. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Millwall82

да уж, фрицы снова оккупировали Францию. История циклична.

15:01

Москвич1985

Belousov, Герта принимает участие в этом розыгрыше Лиги Европы. Так что может и прогуляются)

14:59

Belousov

Если немцы рефлекторно зигу кинут я думаю негры и арабы чутка притухнут :)) Жаль берлинская Герта в еврокубках не участвует и не скоро еще будет участвовать. А то был бы такой провод по Берлину прогуляться :))

14:44

Thomas_Boy_

Так-то вслед за ними надо поливальные машины пустить. Как в 1945-ом.

14:40

эдпитер

немцы в Париже.... не самый худший вариант для города арабов и африканцев...

14:36

ДСВ

Решили напомнить французам 1939 год...)))

14:27