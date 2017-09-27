Болельщики "Баварии" пройдут маршем по Парижу

Болельщики "Баварии" хотят пройти маршем по Парижу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ", информирует L'Equipe. Ожидается, что на игру приедут около 2 500 поклонников мюнхенского клуба.

Немцы запланировали сбор у Эйфелевой башни, чтобы оттуда пройти маршем по городу. Полиция приняла решение не запрещать подобную акцию.

Напомним, игра пройдет сегодня, 27 сентября. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.