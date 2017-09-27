Болельщики "Баварии" пройдут маршем по Парижу

Болельщики "Баварии" хотят пройти маршем по Парижу в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ", информирует L'Equipe. Ожидается, что на игру приедут около 2 500 поклонников мюнхенского клуба.
Немцы запланировали сбор у Эйфелевой башни, чтобы оттуда пройти маршем по городу. Полиция приняла решение не запрещать подобную акцию.
Напомним, игра пройдет сегодня, 27 сентября. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.
Millwall82
да уж, фрицы снова оккупировали Францию. История циклична.
15:01
Москвич1985
Belousov, Герта принимает участие в этом розыгрыше Лиги Европы. Так что может и прогуляются)
14:59
Belousov
Если немцы рефлекторно зигу кинут я думаю негры и арабы чутка притухнут :)) Жаль берлинская Герта в еврокубках не участвует и не скоро еще будет участвовать. А то был бы такой провод по Берлину прогуляться :))
14:44
Thomas_Boy_
Так-то вслед за ними надо поливальные машины пустить. Как в 1945-ом.
14:40
эдпитер
немцы в Париже.... не самый худший вариант для города арабов и африканцев...
14:36
ДСВ
Решили напомнить французам 1939 год...)))
14:27