Болельщики "Аякса" остудили пыл игрока киевского "Динамо", облив его пивом

Болельщики "Аякса" после пропущенного мяча от киевского "Динамо" в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов облили пивом защитника соперников Никиту Бурду. Отметим, что автором гола киевляен стал не Бурда, а Томаш Кендзера. Поляк отличился на добивании после подачи со штрафного на 15-й минуте.

Вратарь киевского "Динамо" пропустил дурацкий гол от "Аякса" на 2-й минуте//

Невероятный перформанс болельщиков "Аякса" перед матчем с киевским "Динамо"