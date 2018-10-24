Болельщикам, выбежавшим на поле во время матча "МЮ" - "Ювентус", могут навсегда запретить вход на стадион

Болельщики, которые выбежали на поле во время матча Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус" (0:1), могут навсегда лишиться права входа на стадион. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным Daily Mail, такую меру может применить клуб. Ранее "Вест Хэм" пожизненно запретил вход на арену болельщикам, выбежавшим на поле во время матча с "Бернли".

Оба болельщика пытались добраться до Криштиану Роналду. Одному из них это удалось.

Болельщик выбежал на поле к Роналду. Португалец был очень мил с ним