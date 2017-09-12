Болельщик "Спортинга": "Ненавижу "Бенфику"! ЦСКА победит - 2:0"

Официант одного из лиссабонских баров, фанат "Спортинга" пожелал победы ЦСКА в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". Также болельщик "львов" отметил, что помнит выступления за команду полузащитника Марата Измайлова.

– Я не пойду сегодня на стадион! Почему? Я болельщик "Спортинга", лучшей команды Португалии. Да и вообще, это лучший клуб в мире, конечно (улыбается), – сказал официант. – Ненавижу "Бенфику", мы враги, пусть победит ЦСКА! Чем больше гости забьют, тем лучше. Счет? Меня вполне устроит 2:0 в пользу гостей.

Думбья? Прекрасный футболист. Он поможет "Спортингу". Уже забил один гол за нас. Конечно, я помню Марата Измайлова. Здорово за нас играл, но часто получал травмы... (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.