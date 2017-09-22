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Болельщик "Спартака", которого судили в Мариборе, вернулся в Москву


Болельщик "Спартака" Андрей Мартьянов, которого судили в Словении за нападение на полицейского, вернулся в Москву. Об этом сообщила жена 23-летнего болельщика Алена.

Мартьянов был задержан в Словении после матча Лиги чемпионов "Марибор" – "Спартак" (1:1). Ему грозил пятилетний тюремный срок за нападение на полицейских. Однако близкие Мартьянова сумели найти адвокатов и отыскать фото– и видеоматериалы, доказывающие невиновность болельщика.

Напомним, что сегодня УЕФА вынесет решение по дисциплинарному делу о неподобающем поведении фанатов "Спартака" на игре в Мариборе.

Фанат "Спартака" арестован в Мариборе за нападение на полицейского // Стали известны подробности про задержанного фаната "Спартака" в Мариборе

 

reunion🙏🏼❤️😭❤️

Публикация от Alena Martianova (@martianova_) Сен 22 2017 в 12:55 PDT

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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