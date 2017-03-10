Болельщик "ПСЖ" убил друга за шутки в связи с поражением от "Барселоны"

В Габоне болельщик "ПСЖ" убил своего друга в связи шутками на тему поражения парижан в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов от "Барселоны" (1:6), информирует AFP. Напомним, что каталонцы в первой встрече, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал.

По окончании игры 18-летний житель города Либревиль начал дразнить своего товарища в связи с поражением любимого клуба, после чего разочарованный болельщик ударил друга ножом в шею. Пострадавший скончался на месте, тогда как фанат "ПСЖ" признал свою вину, подчеркнув, что не хотел убивать приятеля.

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