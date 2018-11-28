13:50 | Футбол — Лига чемпионов

Болельщик обещал съесть веник, если Рибери забьет гол. Француз пожелал ему приятного аппетита

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"Бавария" переиграла на своем поле "Бенфику" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Автором одного из голов стал полузащитник мюнхенцев Франк Рибери.

Один из болельщиков "рекордмайстера" по ходу игры написал в Твиттере: "Когда Рибери забьет гол, я съем веник". Француз заметил твит пользователя и иронично ответил ему: "Приятного аппетита".

В Лиге чемпионов "Бавария" занимает 1-е место в группе E, имея в активе 13 очков после пяти туров.

Бавария - Бенфика

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/

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