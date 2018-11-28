Болельщик обещал съесть веник, если Рибери забьет гол. Француз пожелал ему приятного аппетита

"Бавария" переиграла на своем поле "Бенфику" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Автором одного из голов стал полузащитник мюнхенцев Франк Рибери.

Один из болельщиков "рекордмайстера" по ходу игры написал в Твиттере: "Когда Рибери забьет гол, я съем веник". Француз заметил твит пользователя и иронично ответил ему: "Приятного аппетита".

В Лиге чемпионов "Бавария" занимает 1-е место в группе E, имея в активе 13 очков после пяти туров.

Wenn jetzt noch Ribéry ein Tor macht, dann fress ich einen Besen. #FCBSLB – TAD (@iMia_San_FCB) 27 ноября 2018 г.

Все о Лиге чемпионов - здесь