Болельщик обещал съесть веник, если Рибери забьет гол. Француз пожелал ему приятного аппетита

"Бавария" переиграла на своем поле "Бенфику" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Автором одного из голов стал полузащитник мюнхенцев Франк Рибери.
Один из болельщиков "рекордмайстера" по ходу игры написал в Твиттере: "Когда Рибери забьет гол, я съем веник". Француз заметил твит пользователя и иронично ответил ему: "Приятного аппетита".
В Лиге чемпионов "Бавария" занимает 1-е место в группе E, имея в активе 13 очков после пяти туров.
Wenn jetzt noch Ribéry ein Tor macht, dann fress ich einen Besen. #FCBSLB– TAD (@iMia_San_FCB) 27 ноября 2018 г.
Bon appétit 👌🏼😉 https://t.co/EdGmO737gr– Franck Ribéry (@FranckRibery) 28 ноября 2018 г.
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/
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