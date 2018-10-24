Болельщик ЦСКА: "Скорая помощь прибыла к метро через 25 минут"

Болельщик ЦСКА Алексей рассказал, сколько времени пострадавшим в римском метром перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА пришлось ждать медиков.

– Скорая очень долго ехала, – сказал Алексей в эфире "Матч ТВ". – Это центр Рима, а скорая ехала 25 минут. У нас люди истекали кровью, мы перетягивали ноги ремнями, помогали пострадавшим, кто как мог. Слава богу, что среди нас, болельщиков, оказался один врач. Он посодействовал тому, чтобы правильно накладывали жгуты и прочее. Это равносильно какой-то деревне, когда ты упал, помощи ни от кого нет, скорая 25 минут едет.

Напомним, в результате обрушения эскалатора на станции римского метро "Репубблика" получили травмы и были госпитализированы 19 россиян, двое отказались от госпитализации. Кроме того, двум россиянам были сделаны операции.