Болельщик ЦСКА: "После обрушения эскалатора в Риме кому-то руками стали зажимать порванные артерии"

Болельщик ЦСКА Павел рассказал подробности обрушения эскалатора на станции римского метро "Респубблика", в результате которого пострадали 16 российских болельщиков. Инцидент случился во вторник, 23 октября, накануне матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА (3:0). На настоящий момент в римских больницах остаются шестеро россиян, трое - в тяжелом состоянии.

"Когда эскалатор резко пошел вниз, и народ начал заваливаться, я сообразил присесть и сжаться. Повезло, что меня выкинуло сбоку. Кто-то крикнул: "Давайте вытаскивать!". Ну и мы начали хватать людей за руки и ноги и оттаскивать в боковые проходы.



Была реально большая куча и стоны. Как только мы всех растащили, стали понятны масштабы бедствия - куча разбросанных кроссовок, люди не могут ходить, лужи крови, кто-то теряет сознание. Вытаскиваем людей на перрон. Затем начался осмотр со стороны действующих докторов. Кому-то руками стали зажимать порванные артерии, кому-то ремнями и платками.



Ребята везде нажали тревожную кнопку. 20-30 минут играла сигнализация, остановились поезда, но никто не приходил", - сказал Павел в интервью, опубликованном в телеграм-канале OFNEWS.