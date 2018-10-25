Болельщик ЦСКА: "Подумали: "Ускоряется эскалатор и ускоряется, все нормально, даже посмеялись немножко"

Болельщик ЦСКА Игорь рассказал подробности обрушения эскалатора на станции римского метро "Респубблика", в результате которого пострадали 16 российских болельщиков. Инцидент случился во вторник, 23 октября, накануне матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА (3:0). На настоящий момент в римских больницах остаются шестеро россиян, трое - в тяжелом состоянии.

- Два эскалатора ехали параллельно, и один начал очень быстро ускоряться. Подумали: "Ускоряется и ускоряется, все нормально, даже посмеялись немножко", - сказал Игорь в интервью, опубликованном в телеграм-канале OFNEWS. - Но когда начали ехать вниз, мы поняли, что уже невозможно на ногах устоять, началась куча-мола, народ стал падать друг на друга. Там 80-90 процентов было мужчин и парней, девушек было несколько. Все друг на друга упали, меня придавил друг Павел. Потом вытаскивали.

Ранее Игорь категорически опроверг, что болельщики ЦСКА были пьяные и прыгали на эскалаторе.