Более тысячи человек пострадали в давке в Турине во время финала Лиги чемпионов

Более тысячи болельщиков получили различные повреждения во время давки, возникшей во время просмотра финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал" в фан-зоне в Турине, сообщает AFP со ссылкой на данные полиции.

После третьего гола мадридцев в толпе взорвалась петарда, что привело к панике среди собравшихся, которые приняли это за взрыв бомбы. Болельщики "Старой синьоры" пострадали в давке на площади Сан-Карло, а также после падения на стекло – многие обратились за помощью к врачам из-за порезов.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал" //

Страшная давка в Турине. Подробности