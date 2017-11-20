Более шести тысяч человек обеспечат безопасность на футбольных матчах в Москве 21-23 ноября

Все московские стадионы и прилегающие к ним территории перед матчами еврокубков будут проверены кинологами. Для обеспечения безопасности задействуют порядка 6,5 тысяч человек.

– Для обеспечения безопасности на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью порядка 6,5 тысяч человек, из них сотрудников полиции – 1,2 тысяч, Росгвардии – 3 тысяч, работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб (стюардов) – 2,2 тысяч. Также все московские стадионы и прилегающие к ним территории перед матчами будут проверены кинологами, – говорится сообщении в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, которое приводит ТАСС.

Напомним, что игра "Спартак" – "Марибор" состоится 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. 22 ноября в Москве ЦСКА сыграет с "Бенфикой". Начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Матч "Локомотив" - "Копенгаген" состоится 23 ноября в Москве. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи