11:15 | Футбол — Лига чемпионов

Более 350 болельщиков поддержит "Галатасарай" в матче против "Локомотива"

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Более 350 болельщиков поддержит "Галатасарай" в гостевом матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Локомотива".

- Хотелось бы отметить, что цифра может быть увеличена ввиду возможной покупки билетов на соседние сектора представителями турецкой диаспоры в России, - приводит ТАСС сообщение пресс-служба турецкого клуба.

"Локомотив" - "Галатасарай": Лига чемпионов, 28 ноября 2018, онлайн-трансляция - 20.55 (мск)

Лига чемпионов: результаты матчей, календарь игр и турнирные таблицы

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5844067

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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