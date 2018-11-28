Более 350 болельщиков поддержит "Галатасарай" в матче против "Локомотива"

Более 350 болельщиков поддержит "Галатасарай" в гостевом матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Локомотива".

- Хотелось бы отметить, что цифра может быть увеличена ввиду возможной покупки билетов на соседние сектора представителями турецкой диаспоры в России, - приводит ТАСС сообщение пресс-служба турецкого клуба.

"Локомотив" - "Галатасарай": Лига чемпионов, 28 ноября 2018, онлайн-трансляция - 20.55 (мск)

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