Более 2000 полицейских будут работать в Кардиффе в день финала Лиги чемпинов

Более 2000 полицейских будут обеспечивать безопасность во время финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом". Как сообщает Sky News, это будет крупнейшая операция по обеспечению безопасности и порядка, которую Уэльс видел со времени саммита НАТО в 2014 году. Ожидается, что более 170 тысяч человек сегодня посетят Кардифф, где и пройдет решающий матч главного европейского турнира.

"У нас есть большой опыт в таких спортивных мероприятиях, как регби и крикет, но финал Лиги чемпионов - это огромное событие, которое выходит за пределы континента. Мы будем обеспечивать порядок с улыбкой на лицах", - отметил представитель полиции.

Матч "Ювентус" – "Реал" пройдет сегодня, 3 июня, в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.