Боков ставит на победу ЦСКА над "Реалом"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков считает, что армейцам по силам победить "Реал". Команды встретятся сегодня в Москве в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Начало встречи - 22.00 по московскому времени.

- Молодежь ЦСКА уже начала сыгрываться, да и в принципе сейчас удачный для армейцев период. Несмотря на то, что есть несколько травмированных, есть костяк, который показывает уверенную игру. Почему бы шансам против Мадрида не быть? – говорит Боков. - Тем более, некоторые футболисты стартового состава "Реала" пропустят встречу (Бэйл и Марселу травмированы, Иско перенес операцию по удалению аппендицита, а Серхио Рамосу предоставлен отдых – Прим. "СЭ"). Уверен, у всех наших ребят есть желание "обидеть" испанцев у себя дома. Если это произойдет - матч надолго останется в памяти не только у футболистов, но и болельщиков, которые придут в "Лужники".

Конечно, "Реал" есть "Реал", но, если вспоминать историю, Королевский клуб уже приезжал в Москву играть и с ЦСКА, и, например, со "Спартаком" - и не всегда добивался успеха, - продолжает Боков. - Красно-синие умеют противостоять грандам, все помнят успехи против "Интера", "Манчестер Сити", да и ничью с тем же Мадридом в 2012-м. Можно повторить сейчас! Да, "Реал" - не условный "Оренбург", эта команда сыграет первым номером, но мне кажется, что ЦСКА достаточно хорошо укомплектован и не станет просто отсиживаться в обороне.

- Ваш прогноз?

- Рискну - армейцы победят со счетом 2:1. Я - оптимист, верю, что у наших ребят все получится. (Иван Торопцев)