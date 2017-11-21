18:55 | Футбол — Лига чемпионов

Бохар, забивший "Спартаку" в первом матче, сыграет за "Марибор" с первых минут


Стал известен состав "Марибора" на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". С первых минут на поле появится полузащитник Дамьян Бохар, забивший красно-белым в игре первого круга (1:1). 

Полностью состав "Марибора" выглядит следующим образом: Ханданович, Билонг, Шулер, Врховец, Пихлер, Кабха, Таварес, Байде, Милец, Вилер, Бохар; запасные - Обрадович, Ахмеди, Хотич, Вршич, Мешанович, Пальчич, Крамарич.

Матч "Спартак" - "Марибор" начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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