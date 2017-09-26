Богдан Бутко: "В игре с "Манчестер Сити" мы готовы терпеть"

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" в интервью газете "Сегодня" отметил, что ничья устроила бы команду. Экс-игрок "Амкара" считает, что "горнякам" нужно играть в свой футбол и не боятся соперника.

- Богдан, после победы в первом туре над "Наполи" ничья на выезде с "Манчестер Сити" стратегически устроит команду?

- Думаю, это неплохой результат. Но посмотрим, как будет складываться игра. Мы, конечно, будем надеяться и на победу. Хотя все понимают, что соперник очень хороший.

- При разборе "Сити" на что тренеры делали акцент?

- В атаке у них очень хорошие игроки - не зря забивают по 5-6 мячей за игру. Разбирали очень детально по всем позициям. О чем-то конкретно говорить нет смысла. С одной стороны, эта команда на виду, ее все хорошо знают. С другой, она непредсказуемая: могут в три защитника сыграть, а могут и в четыре. Игроки "Сити" всегда знают, что делать на поле, при этом достаточно много импровизируют.

- "Сити", как и "Шахтер" любит держать мяч. "Горняки" будут стараться играть в свою игру или отдадут инициативу хозяевам?

- Надо играть в свой футбол. Не доведет до добра, если мы начнем что-то выдумывать, играть верхом, куда-то бить. Нужно не бояться. Конечно, владение мячом у нас может быть не таким, как мы привыкли, все-таки это Лига чемпионов, сильный соперник. Возможно, мы где-то будем играть вторым номером. Мы к этому готовы. Конечно, не хотелось бы иметь владение 20 на 80, но мы готовы терпеть, если будет нужно.