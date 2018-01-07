Богдан Бутко: "Рома" для "Шахтера" – не самый плохой вариант"

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко не сомневается в том, что дончане смогут одержать победу над "Ромой" в 1/8 финала Лиги чемпионов. По словам футболиста, "горняки" имеют хорошие шансы на выход в четвертьфинал турнира.

– Думаю, "Рома" для "Шахтера" – не самый плохой вариант, – приводит пресс-служба "горняков" слова Бутко. – Еще детально не разбирали противника. Этим мы займемся немного позже, и тренерский штаб укажет на сильные и слабые стороны оппонента.

"Рома" всегда входила в число лучших европейских клубов. То, что римляне в 1/8 финала Лиги чемпионов, говорит об их высоком уровне. Опять же, на такой стадии простых соперников быть не может.

Но, я считаю, у "Шахтера" хорошие шансы на выход в четвертьфинал турнира. Хотелось бы, чтобы в Харькове был полный стадион. Поддержка болельщиков имеет для нас огромное значение.