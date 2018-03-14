Богдан Бутко: "Мы знали, что в Риме надо забивать"

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко считает, что его команда допустила всего одну ошибку в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы". Итальянский клуб выиграл 1:0 и прошел дальше по сумме двух встреч.

– Мы очень расстроены. Мы допустили всего одну ошибку и пропустили гол, – цитирует официальный сайт УЕФА Бутко. – Мы знали, что нужно забить гол, чтобы чувствовать себя более уверенно. Нам это не удалось, хотя шансы и возникали. Однако наша задача стала еще сложнее, когда мы остались в меньшинстве после удаления Ордеца.