Богдан Бутко: "Если "Шахтер" выиграет Лигу чемпионов, я побреюсь налысо"

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко в преддверии матча против "Ромы" в 1/8 финала Лиги чемпионов сказал, что у римлян хорошая команда. Кроме того, он отметил силу форвардов в команде соперника.

- "Рома" – очень хорошая команда, - цитирует пресс-служба УЕФА Бутко. - Если клуб выходит в 1/8 финала, значит, это очень хорошая команда. В атаке у "Ромы" играют сильные нападающие. Мы тщательно их разбирали, изучали игру соперника. Завтра будет непросто действовать в защите, но мы постараемся не пропустить.

Могу заверить, если мы выиграем Лигу чемпионов, тогда побреюсь налысо. Впрочем, до финала еще далеко. Главное – положительный результат завтра.