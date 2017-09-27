Богдан Бутко: "Эмоции от дебюта в Лиге чемпионов зашкаливают"

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко после матча 2-го тура Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (0:2) отметил, что команде было тяжело играть 90 минут в обороне. По его словам, этот поединок даст команде колоссальный опыт. Во вторник экс-футболист "Амкара" дебютировал в это турнире.

- Тяжело играть 90 минут в обороне, - приводит "Террикон" слова Бутко. - Первый тайм хорошо справлялись, а во втором несколько подсели, стало больше моментов появляться у наших ворот.

Считаю, пенальти, который нам назначили, не было. Там мяч прокидывали уже от ворот за линию. Это нужно у Вани Ордеца спрашивать и у судьи. Арбитр решил поставить. А пенальти в другие ворота я не видел, был далеко. Говорят, пенальти был.

Играть с такой командой, с такими футболистами - это колоссальный опыт. В будущем это поможет. Эмоции от дебюта в Лиге чемпионов зашкаливают, сейчас трудно найти слова. В голове много информации. Но очень рад, что сыграл. Нужно брать свои очки, все еще впереди. Только два матча сыграли. В Харькове будем играть с ними на победу.