Боатенг рассказал, как не попал в состав на игру с "ПСЖ"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг заявил, что футболисты никак не ожидали от экс-наставника команды Карло Анчелотти решения оставить их в запасе на игру группового турнира Лиги чемпионов против "ПСЖ" (0:3). Напомним, что в основной состав не были включены Арьен Роббен, Франк Рибери, Матс Хуммельс и Кингсли Коман.

– На установке перед матчем, за полтора часа до его начала нам говорят, что мы не будем играть, – цитирует Suddeutsche Zeitung Боатенга. – Это было очень неожиданно, нам ничего не объяснили. Я бы даже сказал, что все мы были шокированы.

Напомним, что после этого поражения итальянский специалист был отправлен в отставку, а команду вновь возглавил Юпп Хайнкес.