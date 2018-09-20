Блез Матюиди: "ВАР помог бы судье принять верное решение при удалении Роналду"

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди выразил недовольство странным удалением Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Валенсией" (2:0). Португалец получил красную карточку в первом тайме, когда похлопал по голове Джейсона Мурильо.

– Это очень тяжелый случай. Посмотрите повторы. Ситуация вообще странная, – цитирует AFP Матюиди. – Роналду этого не заслужил. Он был очень грустен после игры. Мы все в печали. ВАР помог бы судье принять верное решение. Оказаться в меньшинстве в Лиге чемпионов после такого нелепого случая – это очень опасно может быть. Мы могли проиграть ведь.