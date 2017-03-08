08:02 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Блэз Матюиди: "ПСЖ" никого не боится и собирается играть в свой футбол с "Барселоной"

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Полузащитник "ПСЖ" Блэз Матюиди перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" заявил, что парижане будут играть в свой футбол. Первая встреча завершилась победой французской команды со счетом 4:0, а ответная встреча пройдет сегодня в Испании. 

- Мы никого не боимся и собираемся играть в свой футбол, - цитирует пресс-служба УЕФА Матюиди. - Разумеется, мы в курсе, насколько хорош Месси, а также вся команда "Барселоны". Однако мы показали отличную игру дома и хотим это повторить.

"Барселона" - это команда, которой нужно владеть мячом. Когда она перестраивается на игру в три защитника, это означает, что она насыщают среднюю линию, где как раз больше контролирует мяч. Да, так они рискуют, но это оправдывает себя.

Трансляция матча "Барселона" - "ПСЖ"

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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/live-coverage/index.html#lb/9026

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