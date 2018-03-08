Блэз Матюиди: "Надеюсь, "Ювентус" продолжит в таком же духе и пройдет очень далеко"

Полузащитник "Ювентуса" Блэз Матюиди после победы над "Тоттенхэмом" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил игру авторов голов Гонсало Игуаина и Пауло Дибалы. Также он надеется, что туринцы продолжат и дальше побеждать.

- Игуаин и Дибала действительно великолепные футболисты, - цитирует пресс-служба УЕФА Матюиди. - Мы очень рады, что у нас в команде есть игроки такого высокого класса. Они в любой момент могут решить исход матча. Надеюсь, что мы продолжим в таком же духе и пройдем очень далеко.