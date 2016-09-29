Блэз Матюиди: "Матч с "Лудогорцем" не был легким для "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Блэз Матюиди счтает, что его команда играла в свой футбол в матче 2-го тура Лиги чемпионов с "Лудогорцем" (3:1). Также он отметил сложность поединка.

– Это был нелегкий матч, – цитирует пресс-служба клуба Матюиди. – "Лудогорец" был действительно хорош. У соперника было много шансов, так как матч получился открытым, но "ПСЖ" сумел отреагировать правильным образом на пропущенный гол и сравнять счет еще до перерыва. Думаю, что мы играли в наш футбол сегодня. Мы были терпеливы, но нам также удавалось периодически взвинчивать темп.