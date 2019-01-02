Блез Матюиди: "Хочу выиграть Лигу чемпионов с "Ювентусом"

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди заявил, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов в составе "бьянконери". 31-летний француз добавил, что чемпионат Италии является качественным турниром, в котором для достижения высоких результатов необходимо усердно работать.

- Когда вы выигрываете чемпионат мира, многое меняется, - приводит слова Матюиди Football Italia. - Теперь я намерен добиться большего. Я хочу выиграть Лигу чемпионов с "Ювентусом". Чемпионство в Италии? Серия А - качественный турнир, в котором надо усердно работать, чтобы выиграть титул.

В текущем сезоне Матюиди провел 22 матча за "Ювентус", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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