Бланко Лещук - в запасе "Шахтера" на матч с "Наполи"

Стали известны составы "Наполи" и "Шахтера" на матч группового турнира Лиги чемпионов. В запас гостей попал бывший форвард "Анжи" Густаво Бланко Лещук.

"Наполи": Рейна, Маджо, Альбиоль, Кирикеш, Хюсай, Зелиньски, Диавара, Хамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Запасные - Сепе, Аллан, Рюй, Жоржинью, Максимович, Рог, Оунас.

"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос, Тайсон, Бернард, Феррейра.

Запасные - Шевченко, Хочолава, Дентинью, Патрик, Азеведу, Коваленко, Бланко Лещук.

Матч "Наполи" - "Шахтер" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.